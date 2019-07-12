Сотрудники брянского МВД активно ищут Алёну Червякову, оштрафованную за танец на площадке памятника «Курган Бессмертия». Полиция проверяет каждый опубликованный девушкой видеоматериал.

В Интернете мы обнаружили видео, которое было опубликовано 05.07.2019, где она танцует с девочками, как указано в Интернете, возле банка. Мы звонили ей и приглашали для дачи пояснения, выяснить, с...