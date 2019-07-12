Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который может быть причастен к убийству 23-летней стюардессы в одном из отелей в Новой Москве.

По данным полиции, подозреваемым является 25-летний житель столицы. Он будет доставлен для проведения следственных действий, сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

Тело девушки 1996 года рождения было найдено 10 июля с признаками насильственной смерти в результате удушья, следователи допрашивают сотрудников отеля и изучают камеры видеонаблюдения. Дело возбуждено по статье «Убийство».

Как писал News.ru, убитая стюардесса подрабатывала стриптизёршей.

News.ru в соцсетях