Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который может быть причастен к убийству 23-летней стюардессы в одном из отелей в Новой Москве.
По данным полиции, подозреваемым является 25-летний житель столицы. Он будет доставлен для проведения следственных действий, сообщила
Тело девушки 1996 года рождения было найдено 10 июля с признаками насильственной смерти в результате удушья, следователи допрашивают сотрудников отеля и изучают камеры видеонаблюдения. Дело возбуждено по статье «Убийство».
Как писал News.ru, убитая стюардесса подрабатывала стриптизёршей.