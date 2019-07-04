https://static.news.ru/photo/ca7fda92-9ef5-11e9-a903-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Бандиты из 90-х, причастные к 10 резонансным убийствам, задержаны полицией. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Предполагаемый организатор банды задержан в Крыму, где он проживал с семьёй с 2012 года. Его сообщники задержаны в Москве, Кирове и Чите... Все заключены под стражу, — рассказала она РИА Новости .

Преступная группа орудовала в 1990-е годы в Читинской области и в Москве. Главарь банды владел компанией, которая занималась перевозками на железной дороге, а также контролировал один из столичных вокзалов. У преступников имелся «штатный киллер». На счету группировки, по данным СК РФ, как минимум десять убийств.

Ранее News.ru писал, что суд вынес приговор в отношении четырёх участников банды Шамиля Басаева, участвовавших в вооружённом мятеже в Дагестане в 1999 году. Марат Даутов, Дамир Мухатдинов, Руслан Аджибрагимов и Батырбек Бакиев были приговорены к 16, 14, 13 и 19 годам лишения свободы соответственно. Наказание боевики будут отбывать в колонии строгого режима.