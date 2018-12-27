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МВД выявило топ-3 популярного для подделок алкоголя

Сергей Булкин/News.ru

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Алкогольными напитками, наиболее подверженными подделкам в России, являются водка, виски и шампанское. Именно такой фальсификат чаще всего встречается во время рейдов сотрудникам полиции.

«Водка больше всего подвержена подделкам. Бутлегеры подделывают и виски — то, что пользуется спросом, подделывают шампанское, которое также пользуется спросом, особенно сейчас, в предстоящие новогодние праздники», — пояснил заместитель начальника отдела главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сергей Смирнов в эфире радиостанции «Милицейская волна».

По его словам, в 2018 году выявлено 77 тыс. правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкоголя, информирует «Москва 24». Полицейские пресекли работу 117 подпольных производств, выявили 46 организованных групп.

Ранее News.ru писал о том, что Роспотребнадзор и МВД по всей стране изъяли более 112 т икры, которую продавали с нарушениями в канун новогодних праздников. Рейды проходили в различных магазинах, но особое внимание правоохранительные органы уделили нестационарным торговым точкам. В итоге каждая пятая из общего числа проверенных партий подлежала конфискации.


#полиция #алкоголь #подделка
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