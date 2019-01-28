МВД возбудило дело по факту кражи картины Куинджи

https://news.ru/storage/news/5f2f19b2b680c967bddb4b1801bd7e09/9e1e7be9-5985-4368-8224-d4c8e214bfc3_850.jpg twitter.com/@AlyaRose90

Следственное управление УВД по Центральному административному округу Москвы возбудило уголовное дело по факту кражи картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи.

Речь идёт о статье 164 УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую ценность», об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Максимальное наказание по этой статье — 15 лет тюрьмы и штраф до 500 тыс. рублей.

Вечером 27 января неизвестный мужчина в костюме музейного работника подошёл к картине, на глазах у посетителей снял её со стены, вынул из рамы и спокойно вышел из зала. В полиции уже составили фоторобот преступника со слов очевидцев, ориентировка разослана во все подразделения московской полиции. Установлено, что у вора имелся сообщник, поджидавший его на автомобиле. В Москве введён план «Перехват». В Следственном комитете считают, что у картины есть заказчик. На причастность к «краже века» проверяются в том числе сотрудники галереи.

Как писал News.ru, Третьяковская галерея экстренно внесла полотно в реестр похищенных и пропавших предметов музейного фонда. Это необходимо, чтобы исключить возможный вывоз картины за границу. Кроме того, решается вопрос о досрочном закрытии выставки Куинджи. Между тем объявление о продаже картины уже появилось на сайте частных объявлений Avito.