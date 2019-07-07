https://static.news.ru/photo/8fdd74a6-a055-11e9-b220-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Petar Petrov/ZUMAPRESS.com

Начальник пресс-службы ГУВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что водитель бензовоза, взорвавшегося на трассе Карпинск-Китлым, находился в нетрезвом состоянии.

Уточняется, что сам водитель не пострадал. Среди туристов, ехавших на цистерне, было пятеро мужчин, женщина и подросток 2005 года рождения. Личности двоих погибших из трёх установлены, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что «Урал» с 4,5 тоннами топлива в цистерне ехална дозаправку техники по добыче каменной породы. Водитель подсадил по дороге туристов, не справился с управлением и бензовоз опрокинулся в кювет, где взорвался.