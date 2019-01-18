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МВД усилило патрулирование Бурейского водохранилища

Минобороны России

происшествия [ версия для печати ]

Полиция Амурской области, сотрудники МЧС и местные власти в рамках режима ЧС в Бурейском районе после разрушения сопки и оползня в соседнем Хабаровском крае в усиленном режиме патрулируют зону Бурейского водохранилища. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

«Ледовая обстановка на Бурейском водохранилище остаётся сложной. Выход на лёд людей и выезд любой техники небезопасен для жизни и здоровья граждан. В целях предупреждения происшествий ОВД во взаимодействии с сотрудниками ГИМС МЧС России по Амурской области и представителями органов местного самоуправления осуществляются проверки запрещённых мест выхода и выезда граждан на лёд Бурейского водохранилища, а также рейды и патрулирование местности во время действия режима ЧС», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

На время действия режима ЧС полицейские в Бурейском районе Приамурья несут службу в усиленном режиме.

В районе установлены предупреждающие знаки. На лёд выставлены дополнительные наряды сотрудников ДПС. Полиция и ГИМС патрулирует прибрежную зону водохранилища на судне на воздушной подушке.

Как писал News.ru, в декабре на территории Хабаровского края упал метеорит. Небесный объект снёс вершину сопки, скала обрушилась и перекрыла русло реки Бурея. При этом сейсмические станции Российской академии наук Дальнего Востока не зарегистрировали на территории Хабаровского края ни падения крупного метеорита, ни любого другого события, которое смогло бы перекрыть русло реки. Однако специалисты Дальневосточного центра НИЦ «Планета» выявили термическую аномалию в районе разрушенной сопки в Хабаровском крае.

В январе более сотни военнослужащих инженерного соединения были переброшены из Хабаровска для проведения работ по восстановлению нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища.


#МВД #амурскаяобласть
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