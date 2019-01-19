Мужчину ранили ножом в массовом побоище в Москве

Один человек получил ранение в массовой драке на парковке торгово-развлекательного центра «XL» на Дмитровском шоссе в столице.
По данным телеканала РЕН ТВ, всего в битве участвовали около 20 человек. О том, пострадал ли кто-то ещё, не сообщается.
В настоящее время на место инцидента следует карета скорой помощи.
Ранее News.ru писал, что конфликт на почве национальной розни разгорается в латвийском городе Лиепая. В течение нескольких дней в разных местах города вспыхивают массовые драки между учениками русских и латышских школ. Полиция пытается пресекать побоища несовершеннолетних, но они через соцсети назначают новые места, чтобы свести счёты. Зарегистрированы случаи, когда дети во время драк получали раны и травмы.