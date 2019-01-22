Мужчину и ребёнка в затонувшем авто на Амуре не нашли

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Спасателям не удалось найти людей в затонувшей машине в Хабаровском крае. Двери авто были заблокированы, салон пуст. Ранее выдвигалась версия, что внутри находятся тела 6-летнего мальчика и его отца, которые пропали в середине декабря.

Автомобиль с мужчиной и ребёнком провалился под лёд в 500 метрах от грузового пирса на Амуре возле села Троицкое. Заявление в полицию о пропаже родных написала жена. Машину обнаружили спустя почти месяц.

«22 января водолаз погрузился под воду на глубину 6 метров. В ходе обследования он установил: согласно номерам это тот самый автомобиль, который искали, двери в машине заблокированы, внутри автомобиль пуст», — говорится в сообщении Дальневосточного регионального отряда МЧС РФ.

Отмечается, что вся полученная информация анализируется, рассматриваются варианты дальнейших поисков.

Как писал News.ru, в конце декабря 2018 года в Хабаровском крае пропали четверо рыбаков. Исчезнувшие жители Хабаровска и села Некрасовка выехали из посёлка Де-Кастри на автомобиле Mitsubishi Montero на зимнюю рыбалку.