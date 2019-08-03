Полиция начала проверку после жестокого избиения собаки в Крыму. Инцидент произошёл на юго-востоке полуострова в Судакском районе.
Момент издевательства над животным попал на видео. Кадры опубликовал телеканал «
По факту инцидента организована проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение.
Ранее News.ru писал, что неизвестный злоумышленник порезал обитателей зоопарка в Челябинске. Помимо поросят погибли морские свинки, утки, кролик. На месте происшествия проводят проверку полицейские.