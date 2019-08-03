Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Полиция начала проверку после жестокого избиения собаки в Крыму. Инцидент произошёл на юго-востоке полуострова в Судакском районе.

Момент издевательства над животным попал на видео. Кадры опубликовал телеканал «Крым 24». На них видно, как мужчина мучает зверя. Он кидает его на асфальт, а после швыряет через забор.

По факту инцидента организована проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее News.ru писал, что неизвестный злоумышленник порезал обитателей зоопарка в Челябинске. Помимо поросят погибли морские свинки, утки, кролик. На месте происшествия проводят проверку полицейские.

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