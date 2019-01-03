Мужчина зарезал собутыльника в Подмосковье

Ссора двух пьяных людей произошла в селе Ярополец Волоколамского района. Один из участников конфликта погиб.
Тело мужчины 1965 года рождения было обнаружено правоохранителями в квартире дома по улице Микрорайон, передаёт РИАМО представитель пресс-службы Главного управления МВД по МО. Собутыльник ударил его ножом в область живота, что и привело к смерти.
Нападавшим оказался человек 1970 года рождения. Он уже находится в отделе Главного следственного управления СК по Московской области.
Дело возбуждено по уголовной статье «Убийство».
Ранее News.ru сообщал про бытовой конфликт в Уфе. Мужчина застрелил жену и брата во время приступа ревности. Он застал уединившихся в комнате 44-летнюю супругу и 65-летнего родственника. Поняв, что супруга ему изменила, он схватил карабин и сначала расправился со своей возлюбленной, а потом застрелил и её любовника, бросившегося бежать. Оба потерпевших скончались на месте происшествия.