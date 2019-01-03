Мужчина зарезал собутыльника в Подмосковье

https://news.ru/storage/news/f1bbd97dac2363a5c2119f901731cbd5/28fc5f62-1e90-4866-a85b-192b522926d9_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Ссора двух пьяных людей произошла в селе Ярополец Волоколамского района. Один из участников конфликта погиб.

Тело мужчины 1965 года рождения было обнаружено правоохранителями в квартире дома по улице Микрорайон, передаёт РИАМО представитель пресс-службы Главного управления МВД по МО. Собутыльник ударил его ножом в область живота, что и привело к смерти.

Нападавшим оказался человек 1970 года рождения. Он уже находится в отделе Главного следственного управления СК по Московской области.

Дело возбуждено по уголовной статье «Убийство».

Ранее News.ru сообщал про бытовой конфликт в Уфе. Мужчина застрелил жену и брата во время приступа ревности. Он застал уединившихся в комнате 44-летнюю супругу и 65-летнего родственника. Поняв, что супруга ему изменила, он схватил карабин и сначала расправился со своей возлюбленной, а потом застрелил и её любовника, бросившегося бежать. Оба потерпевших скончались на месте происшествия.