Мужчина зарезал подругу и закопал в огороде

https://news.ru/storage/news/165da83431b42dab4e3ade3efde1d930/0d6d9d5c-1478-416c-b71d-45837fed02fa_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Житель Астраханской области задержан по подозрению в убийстве подруги. Женщину он зарезал в разгар длинных новогодних выходных. По предварительной информации, преступлению предшествовало выяснение отношений.

Ссора возникла на почве разногласий, возникших в ходе совместного застолья. После словесной перепалки мужчина схватился за нож и нанёс своей знакомой несколько ударов в шею. Та скончалась на месте.

Тело предполагаемый убийца вынес во двор и закопал в огороде, сообщает Nation News со ссылкой на региональных следователей.

О случившемся в правоохранительные органы заявил сосед, который увидел подозреваемого с окровавленным ножом в руках.

Ранее, как писал News.ru, в Кемеровской области охранник застрелил подростка, который со своим другом ночью проник на территорию стройки. Тело мужчина вывез в другой район города и там закопал.