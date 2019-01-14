Мужчина зарезал подругу и закопал в огороде

Житель Астраханской области задержан по подозрению в убийстве подруги. Женщину он зарезал в разгар длинных новогодних выходных. По предварительной информации, преступлению предшествовало выяснение отношений.
Ссора возникла на почве разногласий, возникших в ходе совместного застолья. После словесной перепалки мужчина схватился за нож и нанёс своей знакомой несколько ударов в шею. Та скончалась на месте.
Тело предполагаемый убийца вынес во двор и закопал в огороде, сообщает Nation News со ссылкой на региональных следователей.
О случившемся в правоохранительные органы заявил сосед, который увидел подозреваемого с окровавленным ножом в руках.
Ранее, как писал News.ru, в Кемеровской области охранник застрелил подростка, который со своим другом ночью проник на территорию стройки. Тело мужчина вывез в другой район города и там закопал.