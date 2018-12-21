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Мужчина вёз десятки свёртков героина в метро Москвы

Сергей Лантюхов/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Сотрудники полиции задержали в Московском метрополитене мужчину, который перевозил 49 свёртков героина. Инцидент произошёл на станции «Владыкино».

По словам пресс-секретаря УВД столичной подземки Алексея Мышляева, задержанным оказался нетрезвый 39-летний житель ближнего зарубежья.

«При личном досмотре полицейские обнаружили и изъяли у мужчины 49 свертков из полимерного материала, оклеенных клейкой лентой, с порошкообразным веществом белого цвета», — сообщил он.

Мышляев уточнил, что теперь пассажира подозревают в незаконной перевозке героина, который входит в состав порошка, общей массой более ста граммов.

По данному факту возбужденно уголовное дело.

Ранее News.ru писал, что сотрудникам администрации Керчи предложили протестироваться на употребление наркотических веществ. Глава совета города Николай Гусаков поддержал проведение проверки.


#москва #метро #наркотики #Владыкино
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