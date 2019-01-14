Мужчина в Москве выпал из люльки и погиб

Один рабочий погиб и ещё один получил травмы при падении с высоты в центре Москвы. Они выпали строительной люльки.
Инцидент произошёл на улице Пречистенка, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, люлька была закреплена.
На месте происшествия работают экстренные службы. Выясняются причины ЧП.
Ранее, как сообщал News.ru, в Москве молодой человек погиб, упав с 28-го этажа высотного здания. Подросток принял во время вечеринки наркотики, после чего потерял над собой контроль и вывалился из окна.