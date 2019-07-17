https://static.news.ru/photo/a62db372-a895-11e9-9758-fa163e074e61_1024.jpg Фото: U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com

Американец Дейв Беннетт скончался спустя сутки после того, как искупался в море. Об этой истории рассказал сын мужчины, чтобы предупредить об опасности тех, кто любит пляжный отдых.

Инцидент произошёл в прибрежном городе Дестин (штат Флорида), куда семья приехала в отпуск. Дейв Беннетт решил искупаться в море, а на следующий день почувствовал себя плохо. У него поднялась температура, появились озноб и спазмы. Семья мужчины обратилась к медикам, которые обнаружили на теле американца небольшое чёрное пятно. Решив, что у пациента стафилококк, врачи начали колоть ему антибиотики, однако это не помогло, и мужчина скончался спустя сутки. После вскрытия в организме умершего обнаружили смертоносные бактерии — вибрионы, которые привели к заражению крови на фоне ослабленного иммунитета. Ранее по этой же причине в городке скончалась 12-летняя девочка, отмечает РИА Новости .

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