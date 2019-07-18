Неизвестный угрожает взрывным устройством на Ярославском вокзале в Москве.
По предварительной информации, мужчина сообщил о своём намерении сотрудникам правоохранительных органов. Он пояснил, что принял такое решение из-за конфликта, сообщили источники News.ru.
Как писал News.ru ранее, несколько десятков человек были эвакуированы из здания на Мясницкой улице в Москве, в котором расположены образовательные подразделения и приёмная комиссия Высшей школы экономики (ВШЭ). Людей вывели на улицу из-за угрозы взрыва.