https://static.news.ru/photo/f5071938-a927-11e9-a620-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Неизвестный угрожает взрывным устройством на Ярославском вокзале в Москве.

По предварительной информации, мужчина сообщил о своём намерении сотрудникам правоохранительных органов. Он пояснил, что принял такое решение из-за конфликта, сообщили источники News.ru.

Как писал News.ru ранее, несколько десятков человек были эвакуированы из здания на Мясницкой улице в Москве, в котором расположены образовательные подразделения и приёмная комиссия Высшей школы экономики (ВШЭ). Людей вывели на улицу из-за угрозы взрыва.