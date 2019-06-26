https://static.news.ru/photo/fb85dcca-97f9-11e9-b704-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Неизвестный облил себя бензином у здания Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в Москве.

По его словам, он подожжёт себя, если к нему не выйдет глава ведомства Владимир Якушев. Мужчина утверждает, что был обманут застройщиками. Надпись на его футболке гласит «Чистый город, здоровая нация». Сейчас с ним ведут переговоры сотрудники полиции, сообщил источник в экстренных службах.

Ранее News.ru писал о том, что мужчина поджёг себя в Вашингтоне на территории Южного президентского парка, расположенного близ Белого дома.