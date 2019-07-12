https://static.news.ru/photo/bdbe6218-80ca-11e9-bbaa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мужчина в якутском городе Среднеколымске из окна своей квартиры убил сотрудника Росгвардии, ранил полицейского, после чего покончил с собой. Стражей порядка вызвала супруга стрелка, чтобы они утихомирили её агрессивного мужа.

Как только служебная автомашина въехала во двор дома заявительницы, по ней был открыт огонь, — сообщил ТАСС источник в МВД республики.

Как уточняет РегионOnline, полицейские приехали на вызов из-за обычной бытовой ссоры, их вызвала супруга стрелка, который бил её и стрелял из окна по животным. 48-летний мужчина увидел правоохранителей из окна второго этажа и открыл по ним огонь.

Как писал News.ru, во время празднования Дня независимости в Минске отлетевший снаряд салюта убил женщину. Сообщается, что погибшая 1955 года рождения смотрела на фейерверк с берега реки Свислочь, когда в неё попал заряд. Врачам не удалось спасти раненую, проводится проверка по факту смерти. По данным Министерства обороны Белоруссии, всего от салюта пострадали четыре человека.