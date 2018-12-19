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Мужчина пытался покончить с собой в McDonald’s в Москве

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

24-летний житель Подмосковья был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского из ресторана быстрого питания McDonald’s на северо-западе Москвы. Инцидент произошёл в заведении на Волоколамском шоссе.

По данным правоохранителей, молодой человек пытался совершить самоубийство. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что свёл счёты с жизнью солдат, проходивший срочную службу в воинской части полка президентской охраны в Ашхабаде. Причиной могли стать неуставные отношения и издевательства сослуживцев.


#москва #суицид #McDonalds
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