Мужчина пытался покончить с собой в McDonald’s в Москве

https://news.ru/storage/news/5d4144e391c79ea1cc453297d429a52d/e1042da6-cc04-432e-8080-767fe11d22f0_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

24-летний житель Подмосковья был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского из ресторана быстрого питания McDonald’s на северо-западе Москвы. Инцидент произошёл в заведении на Волоколамском шоссе.

По данным правоохранителей, молодой человек пытался совершить самоубийство. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что свёл счёты с жизнью солдат, проходивший срочную службу в воинской части полка президентской охраны в Ашхабаде. Причиной могли стать неуставные отношения и издевательства сослуживцев.