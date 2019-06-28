https://static.news.ru/photo/93d3ff80-9b37-11e9-a040-fa163e074e61_1024.jpg Фото: City News Moskva/Global Look Press

Неизвестный мужчина решил постирать свою одежду и высушить над Вечным огнём в городе Раменском Московской области. Запечатлели акт вандализма на площади Победы очевидцы, проезжающие мимо.

На кадрах ролика видно, как мужчина решил подсушить сначала свои брюки, а затем рубашку с носками. При этом его не смущал проливной дождь, который шёл в тот момент.

Через несколько минут мужчина бросил часть одежды в огонь и ушёл в неизвестном направлении.

Очевидцы предположили, что мужчина мог проиграть в карты или находился в алкогольном опьянении, потому что адекватный человек не может так себя вести.

По некоторым данным, в настоящее время поисками мужчины занимаются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее власти Львова попросили жителей города не загорать и не выгуливать собак на Лычаковском кладбище и призвали жителей проявлять должное уважение к местам захоронений умерших. В мэрии сообщили о том, что им ежедневно поступает большое количество обращений с фотографиями людей, которые отдыхают на кладбище, писал News.ru.