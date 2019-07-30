Сотрудники полиции Санкт-Петербурга разыскивают мужчину, который совершил нападение на офис одной из финансовых организаций на площади Конституции. Преступник ранил двух сотрудников топором и скрылся.
По данным силовиков, мужчина пришёл в офис для того, чтобы выразить неудовольствие качеством предоставленных ему услуг. Его личность уже установлена, передаёт «
Ранее News.ru писал, что очевидцы опубликовали в Сети видео, на котором запечатлён мужчина в тельняшке, устроивший дебош в автобусе. По предварительной информации, инцидент произошёл в Новокузнецке в День Военно-морского флота.