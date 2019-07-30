https://static.news.ru/photo/790c08f2-b2d2-11e9-a908-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга разыскивают мужчину, который совершил нападение на офис одной из финансовых организаций на площади Конституции. Преступник ранил двух сотрудников топором и скрылся.

По данным силовиков, мужчина пришёл в офис для того, чтобы выразить неудовольствие качеством предоставленных ему услуг. Его личность уже установлена, передаёт « Ридус ».

Ранее News.ru писал, что очевидцы опубликовали в Сети видео, на котором запечатлён мужчина в тельняшке, устроивший дебош в автобусе. По предварительной информации, инцидент произошёл в Новокузнецке в День Военно-морского флота.