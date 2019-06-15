https://static.news.ru/photo/3998ab34-8ea2-11e9-b5ee-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Полицейскими в центре Москвы задержан 28-летний неоднократно судимый мужчина, который вёл себя неадекватно и ранил ножом двух прохожих, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как пишет РГ со ссылкой на ГУ МВД России по Москве, на одного из них злоумышленник напал на улице Солянка, на второго набросился на соседней Покровке. Один прохожий получил удар холодным оружием в грудь, другой — несколько ножевых ранений.

В настоящее время пострадавшие находятся в больнице под присмотром медиков. Об их состоянии пока ничего не известно, — уточнили в столичном главке.

Налётчик задержан и находится под стражей. Возбуждены уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Севастополе силовиками был задержан молодой человек, который подозревается правоохранителями в похищении и убийстве человека, совершённом с особой жестокостью, писал News.ru.