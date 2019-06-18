https://static.news.ru/photo/4b010b26-920a-11e9-9b09-fa163e074e61_1024.jpg Мария Киселёва Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва заявила о нападении в Москве на её волонтёров. Они помогали с агитацией спортсменке, ставшей кандидатом в депутаты Московской городской думы.

Нападение произошло 18 июня в районе станции метро «Крылатское». На девушек-волонтёров с ножом набросился разъярённый мужчина, написала Киселёва на своей странице в Facebook .

Девочки, к счастью, увернулись, тогда мужчина покромсал куб, газеты, флаеры! Страшно представить, чем это могло закончиться... Я пишу, и меня всю трясёт, — гласит сообщение олимпийской чемпионки.

Полицейские задержали мужчину по горячим следам.

Ранее News.ru сообщал, что баллотироваться в Московскую городскую думу решил известный в прошлом футболист, нападающий сборной России Дмитрий Булыкин. О том, как он будет реагировать на возможное негативное отношение со стороны избирателей, спортсмен рассказал в интервью News.ru.