Мужчина проехал 2000 км в вагоне со шлаком

Транспортная полиция Челябинска высадила из грузового полувагона со шлаком мужчину, который проехал в нём почти две тысячи километров. Таким образом 50-летний путешественник отправился в гости на Урал, до конечной цели ему оставалось около 500 км.
«Работниками железной дороги на станции Челябинск-Главный в одном из полувагонов грузового поезда замечен посторонний», — сообщили в Южно-Уральском линейном управлении МВД России на транспорте.
Нарушитель забрался в вагон грузового состава на станции Россошь Воронежской области и планировал в нём доехать до станции Пермь. В отношении нарушителя составлен административный протокол за «Проезд на подножках, крышах вагонов или в других, не приспособленных для проезда пассажиров местах». Теперь ему грозит штраф.
Ранее News.ru писал, что корреспондент британского журнала The Sunday Times Travel Magazine Кэти Гласс отправилась в большое путешествие по России. Девушка решила преодолеть несколько тысяч километров через всю страну на поезде ОАО «Российские железные дороги» в вагоне СВ. Кэти решила добраться из Москвы в Пекин. Её путешествие началось 24 декабря, с тех пор она делится в режиме реального времени со своими подписчиками эмоциями от поездки. За первые сутки Кэти Гласс успела оценить российскую природу, поезда и попутчиков. Особенно журналистка оценила блюда в вагоне-ресторане.