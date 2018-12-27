USD  68.8865 EUR  78.5237
GOLD1,275 $   Brent54.06 $ Bitcoin3,791.77 $
МОСКВА-9°C18:22
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Мужчина проехал 2000 км в вагоне со шлаком

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Транспортная полиция Челябинска высадила из грузового полувагона со шлаком мужчину, который проехал в нём почти две тысячи километров. Таким образом 50-летний путешественник отправился в гости на Урал, до конечной цели ему оставалось около 500 км.

«Работниками железной дороги на станции Челябинск-Главный в одном из полувагонов грузового поезда замечен посторонний», — сообщили в Южно-Уральском линейном управлении МВД России на транспорте.

Нарушитель забрался в вагон грузового состава на станции Россошь Воронежской области и планировал в нём доехать до станции Пермь. В отношении нарушителя составлен административный протокол за «Проезд на подножках, крышах вагонов или в других, не приспособленных для проезда пассажиров местах». Теперь ему грозит штраф.

Ранее News.ru писал, что корреспондент британского журнала The Sunday Times Travel Magazine Кэти Гласс отправилась в большое путешествие по России. Девушка решила преодолеть несколько тысяч километров через всю страну на поезде ОАО «Российские железные дороги» в вагоне СВ. Кэти решила добраться из Москвы в Пекин. Её путешествие началось 24 декабря, с тех пор она делится в режиме реального времени со своими подписчиками эмоциями от поездки. За первые сутки Кэти Гласс успела оценить российскую природу, поезда и попутчиков. Особенно журналистка оценила блюда в вагоне-ресторане.


#ржд #путешествия
самое читаемое
в мире
Путин и Лукашенко подвели итоги 2018 года
Москва и Минск отказались от союзничества
спорт
Кабаева дала совет Медведевой


читайте также
экономика 09:35, 20 декабря 2018
Грузоотправители настаивают на сохранении штрафов для РЖД
экономика 16:43, 12 декабря 2018
РЖД получили деньги на модернизацию БАМа и Транссиба
экономика 09:20, 3 декабря 2018
РЖД назвали стоимость нового Северомуйского тоннеля
Лента новостей
происшествия 18:13
Машина с туристами сорвалась с моста в Исландии
в мире 18:07
Киев высмеяли за новые правила секса
в мире 18:07
Барак Обама возглавил рейтинг «восхищения» в США
экономика 18:03
Россия и Таиланд собираются производить лекарства вместе
спорт 18:02
Скончались два ветерана хоккея на траве
Другие новости
происшествия 18:13
Машина с туристами сорвалась с моста в Исландии
происшествия 17:03
Обвиняемый опроверг участие в деле дознавательницы
происшествия 17:01
Маршрутка въехала в поезд под Петербургом
происшествия 15:58
Что известно о расправе над таксистом в центре Москвы
Пассажир зарезал водителя из-за проблем с оплатой поездки
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top