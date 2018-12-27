Мужчина погиб от боевой гранаты в Хабаровске

https://news.ru/storage/news/63d5c271e0c5a5e9c4649fd7517206b1/3cd1680d-fef0-41c5-aed9-4ce8a9ee4277_850.jpg АГН «Москва»

Мужчина взорвал на территории торговой базы в Хабаровске боевую гранату. В результате взрыва он погиб, ещё троих ранило осколками.

«Мужчина, по моим данным, грабитель, видимо, отступал. Взорвал боевую гранату на территории торговой базы на улице Зеленой, 3В в Хабаровске», — передаёт сообщение городской Единой дежурной диспетчерской службы ТАСС.

Двух раненых мужчин и одну женщину госпитализировали.

Как ранее писал News.ru, боец UFC Алекс Оливейра пострадал в результате взрыва гранаты. 30-летний бразилец получил осколочные ранения.

Инцидент, как информирует MMA Fighting, произошёл на родине спортсмена. Оливейра вступился за одного из членов своей семьи, который оказался втянут в потасовку.