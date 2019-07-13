Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области сообщила о задержании мужчины, который подозревается в стрельбе из ружья по семье, отдыхающей на озере во Всеволожском районе Ленинградской области. В результате нападения был ранен один человек.
13 июля в полицию Всеволожского района обратился гражданин, который сообщил о том, что во время отдыха со своей семьей вблизи озера Круглое неизвестный открыл стрельбу из расположенной рядом лесополосы. Мужчина получил ранение, — говорится в сообщении.
Также известно, что стрелявший 1961 года рождения.
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