https://static.news.ru/photo/52212710-aa4c-11e9-bf66-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Казанский собор, который находится на Красной площади в центре Москвы, ограбили. Неизвестный мужчина открыто вытащил из кассы свечного ящика 12 тысяч рублей.

После этого преступник скрылся, не реагируя на требования сотрудницы собора остановиться. Согласно описанию, грабитель – худой светловолосый мужчина 40-50 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся розыск злоумышленника, передаёт АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что сотрудники российского бюро Интерпола и ФСИН РФ доставили из Таиланда Константина Долгова, подозреваемого в краже около 6 млн рублей. По предварительным данным, от действий мужчины пострадала одна из компаний Омска, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.