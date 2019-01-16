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Мужчина обезглавил сожительницу под Смоленском

Сергей Лантюхов/News.ru

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Пьяный мужчина отрубил голову своей сожительнице. Инцидент произошёл в деревне Козловка Смоленской области.

Факт случившегося подтвердили в пресс-службе регионального СУ СК. Тело 47-летней погибшей было найдено 16 января в одном из частных домов.

Её 43-летнего сожителя задержали по подозрению в убийстве. Возбуждено уголовное дело, передаёт Readovka.

Ранее News.ru писал, что жительницу Саратовской области подозревают в убийстве 70-летней больной свекрови, за которой она ухаживала. По данным следствия, 43-летняя женщина жила в одной квартире с жертвой, своим мужем и сыном. Пенсионерка пошла в туалет, но не смогла удержать равновесие и упала в коридоре. Сноха разозлилась из-за того, что родственница вместо биотуалета, стоявшего рядом с её кроватью, пошла в обычную уборную.


#убийство #алкоголь #смоленскаяобласть
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