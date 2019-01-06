Мужчина объяснил грабёж офиса микрозаймов «литром спирта»

https://news.ru/storage/news/51ceb1ab2b240cb19d2937cbd3f8e29b/b7c1e84d-4f94-43a6-8389-ed9fe3923bcf_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

3 января 24-летний житель Омска ограбил офис микрофинансовой организации. Он объяснил свой поступок желанием поесть «печенек» и сходить в ресторан быстрого питания.

Молодой человек признался, что предварительно выпил алкоголь, передаёт сайт УМВД по Омской области.

«Купил я литр спирта, и было у меня 4,5 литра коктейля. Всё выпил, и понесло», — сказал он.

Мужчина пришёл в офис с компании, специализирующейся на микрозаймах, и потребовал отдать ему деньги. Сотрудница компании выдала ему 13 тыс. рублей. Он рассказал, что купил на эти деньги телефон стоимостью 8 тыс. рублей.

Полицейские завели на него уголовное дело по статье «Грабёж». Наказание по ней достигает четырёх лет заключения.

Ранее News.ru писал, что мужчина, убивший покупателя продуктового магазина за место в очереди, объяснил свой поступок. На допросе подозреваемый рассказал, что он хотел как можно скорее купить горячительные напитки.