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Мужчина объяснил грабёж офиса микрозаймов «литром спирта»

Сергей Булкин/News.ru

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3 января 24-летний житель Омска ограбил офис микрофинансовой организации. Он объяснил свой поступок желанием поесть «печенек» и сходить в ресторан быстрого питания.

Молодой человек признался, что предварительно выпил алкоголь, передаёт сайт УМВД по Омской области.

«Купил я литр спирта, и было у меня 4,5 литра коктейля. Всё выпил, и понесло»— сказал он.

Мужчина пришёл в офис с компании, специализирующейся на микрозаймах, и потребовал отдать ему деньги. Сотрудница компании выдала ему 13 тыс. рублей. Он рассказал, что купил на эти деньги телефон стоимостью 8 тыс. рублей.

Полицейские завели на него уголовное дело по статье «Грабёж». Наказание по ней достигает четырёх лет заключения.

Ранее News.ru писал, что мужчина, убивший покупателя продуктового магазина за место в очереди, объяснил свой поступок. На допросе подозреваемый рассказал, что он хотел как можно скорее купить горячительные напитки.


#грабежи #омскаяобласть
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