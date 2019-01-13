Мужчина незаконно проник на борт самолёта в Шереметьево

https://news.ru/storage/news/b22abbf7840e1449caa1470d86148645/93d1b406-d5cb-4f59-a4bc-3ec3adf7f2a6_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

В столичном аэропорту Шереметьево мужчина сумел обойти все кордоны безопасности и незаконно проник на борт самолёта.

Неизвестный проник в аэропорт через вход одного из терминалов, которым пользуются члены экипажей самолётов, информирует «Интерфакс». После прохождения рамки досмотра он выбежал на лётное поле и бегом направился к ближайшему самолёту. Им оказался лайнер «Аэрофлота» рейса Москва — Брюссель. Мужчина даже поднялся на борт, воспользовавшись лестницей для техперсонала, прежде чем его задержали пограничники.

Ранее News.ru писал о том, что российские авиакомпании не вошли в мировой список самых пунктуальных в 2018 году. «Аэрофлот» за период с июля 2017 по май 2018 года по расписанию выполнил 79% рейсов.