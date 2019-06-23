Неизвестный преступник напал на сотрудников ДПС в Грозном. Инцидент произошёл на улице Асланбека Шерипова напротив резиденции Рамзана Кадырова.
Полицейские остановили автомобиль для проверки документов. В какой-то момент водитель неожиданно ударил одного из силовиков в грудь ножом. Всего ранения получили двое сотрудников ДПС.
Нападавший был ликвидирован на месте, передаёт
Ранее News.ru писал, что сотрудники спецслужб уничтожили в Дагестане двух сторонников запрещённой в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), готовивших нападения.