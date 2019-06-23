Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Полиция в Петербурге задержала по меньшей мере двоих участников схода в рамках всероссийской акции «Общество требует справедливости». Власти Северной столицы ранее отказались согласовывать мероприятие.

На акции у Гостиного Двора полиция задержала главу движения «Освободим Петербург» Вадима Казака, который устроил перформанс и пришёл на мероприятие в колодках, пишет «МБХ Медиа». Также силовики увели ещё одного...