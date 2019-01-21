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Мужчина начал стрелять у здания Главной военной прокуратуры

Лантюхов Сергей/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Водитель автомобиля Mercedes устроил стрельбу около здания Главной военной прокуратуры в Москве. Мужчина выстрелил из неустановленного оружия в водителя ВАЗ-2109 после того, как у них возник конфликт.

Стрельба случилась около 23:15 возле соседнего с прокуратурой дома № 9, корпус 1 по Оболенскому переулку. Мужчина, находившийся за рулём отечественного автомобиля, ранен, сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД РФ.

Полиция начала поиски стрелявшего в центре Москвы водителя Mercedes.

Ранее News.ru сообщал, что в центре столицы несколько выстрелов раздались из свадебного кортежа. Инцидент произошёл на улице Земляной Вал. В какой-то момент окно одного из автомобилей открылось, и оттуда начали стрелять.


#москва #водители #стрельба
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