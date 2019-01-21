Мужчина начал стрелять у здания Главной военной прокуратуры

Водитель автомобиля Mercedes устроил стрельбу около здания Главной военной прокуратуры в Москве. Мужчина выстрелил из неустановленного оружия в водителя ВАЗ-2109 после того, как у них возник конфликт.
Стрельба случилась около 23:15 возле соседнего с прокуратурой дома № 9, корпус 1 по Оболенскому переулку. Мужчина, находившийся за рулём отечественного автомобиля, ранен, сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД РФ.
Полиция начала поиски стрелявшего в центре Москвы водителя Mercedes.
Ранее News.ru сообщал, что в центре столицы несколько выстрелов раздались из свадебного кортежа. Инцидент произошёл на улице Земляной Вал. В какой-то момент окно одного из автомобилей открылось, и оттуда начали стрелять.