Мужчина начал стрелять у здания Главной военной прокуратуры

https://news.ru/storage/news/0fee44809467e4f13b4a05021dedfb02/a771343c-d49c-44a3-8fa3-ba179c17eaf5_850.jpg Лантюхов Сергей/News.ru

Водитель автомобиля Mercedes устроил стрельбу около здания Главной военной прокуратуры в Москве. Мужчина выстрелил из неустановленного оружия в водителя ВАЗ-2109 после того, как у них возник конфликт.

Стрельба случилась около 23:15 возле соседнего с прокуратурой дома № 9, корпус 1 по Оболенскому переулку. Мужчина, находившийся за рулём отечественного автомобиля, ранен, сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД РФ.

Полиция начала поиски стрелявшего в центре Москвы водителя Mercedes.

Ранее News.ru сообщал, что в центре столицы несколько выстрелов раздались из свадебного кортежа. Инцидент произошёл на улице Земляной Вал. В какой-то момент окно одного из автомобилей открылось, и оттуда начали стрелять.