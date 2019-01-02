USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,281 $   Brent53.30 $ Bitcoin3,887.39 $
МОСКВА-3°C21:53
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Мужчина погиб из-за салюта под Петербургом

Сергей Лантюхов/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

30-летний мужчина погиб в первый день 2019 года в посёлке Бугры во Всеволжском районе Ленинградской области. Инцидент произошёл возле местного кафе.

В районе 4 утра мужчина попытался запустить фейерверк. Однако совершил ошибку, в результате чего заряд попал ему в туловище. Он скончался на месте. Предположительно, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время проводится проверка, сообщает РЕН ТВ.

Ранее News.ru писал, что спасатели предостерегли родителей юных россиян от использования их чадами электрических гирлянд, пиротехники и бенгальских огней в отсутствие взрослых. Детям также запрещено самостоятельно взрывать хлопушки.


#САНКТПЕТЕРБУРГ #гибель #салют
самое читаемое
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США
происшествия
Президент побывал на месте трагедии
Что сделано Путиным в Магнитогорске


читайте также
в мире 21:07, 29 декабря 2018
Рекорд по запуску фейерверков решили установить в ОАЭ
общество 18:44, 5 декабря 2018
Фейерверкам в Москве отведут больше площадок
«Мосфильм» пышно отметит Новый год и свой юбилей
культура 13:00, 28 ноября 2018
В Москве покажут шоу лазеров и фейерверков
«Мосфильм» пышно отметит Новый год и свой юбилей
Лента новостей
общество 21:44
Авиакомпании бесплатно доставят родственников в Магнитогорск
происшествия 21:39
Легковушка врезалась в автобус в Москве
шоу-бизнес 21:22
Певец Крис Кельми умер в Подмосковье
общество 21:22
Тело ребёнка нашли под завалами в Магнитогорске
в мире 21:13
Глава МИД Латвии откликнулся на трагедию в Магнитогорске
Другие новости
происшествия 21:39
Легковушка врезалась в автобус в Москве
происшествия 20:58
Очевидец рассказал о падении рекламного щита
происшествия 20:50
Магнитогорский дом пригоден для проживания после взрыва
происшествия 20:36
Погибших в Магнитогорске стало больше
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top