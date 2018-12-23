Вооружённый феном мужчина ограбил женщину в Одинцово

Ограбление произошло в подмосковном городе Одинцово. Неизвестный злоумышленник похитил у местной жительницы более 24 тыс. рублей.
Потерпевшая заявила, что преступник угрожал ей расправой. При этом мужчина был вооружён обычным бытовым феном.
В настоящее время на месте преступления работает полиция, сообщает РЕН ТВ.
Ранее News.ru писал, что первая в истории Шпицбергена попытка ограбления банка закончилась арестом злоумышленника. Им оказался путешествующий по региону иностранец. Инцидент произошёл в норвежском поселении Лонгйир, где проживает около двух тысяч человек.