Мужчина угрожает взорвать жилой дом на северо-востоке Москвы

Как стало известно News.ru, неизвестный мужчина угрожает взорвать жилой дом в Москве. В настоящее время на месте работают полиция, МЧС и Мосгаз.
Здание расположено по адресу: улица Академика Комарова, 14А. По предварительной информации, злоумышленник находится в неадекватном состоянии.
Он заперся в квартире. Полицейские ведут с ним переговоры.
Ранее News.ru сообщал, что эвакуация посетителей и персонала проходила в ресторане «Арагви» на Тверской улице в Москве. Причиной стал анонимный звонок с угрозой взрыва.