Мужчина угрожает взорвать жилой дом на северо-востоке Москвы

https://news.ru/storage/news/55caaceecf03a8bb007c77fe21d9152c/696de1d3-292e-4a11-9b71-3e148d6ea8bf_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Как стало известно News.ru, неизвестный мужчина угрожает взорвать жилой дом в Москве. В настоящее время на месте работают полиция, МЧС и Мосгаз.

Здание расположено по адресу: улица Академика Комарова, 14А. По предварительной информации, злоумышленник находится в неадекватном состоянии.

Он заперся в квартире. Полицейские ведут с ним переговоры.

Ранее News.ru сообщал, что эвакуация посетителей и персонала проходила в ресторане «Арагви» на Тверской улице в Москве. Причиной стал анонимный звонок с угрозой взрыва.