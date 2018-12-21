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Мужчина угрожает взорвать жилой дом на северо-востоке Москвы

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Как стало известно News.ru, неизвестный мужчина угрожает взорвать жилой дом в Москве. В настоящее время на месте работают полиция, МЧС и Мосгаз. 

Здание расположено по адресу: улица Академика Комарова, 14А. По предварительной информации, злоумышленник находится в неадекватном состоянии.

Он заперся в квартире. Полицейские ведут с ним переговоры.

Ранее News.ru сообщал, что эвакуация посетителей и персонала проходила в ресторане «Арагви» на Тверской улице в Москве. Причиной стал анонимный звонок с угрозой взрыва.


#москва #ВЗРЫВ #дом #угроза
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