Один человек погиб в результате драки возле станции московского метро «Электрозаводская». Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.
Конфликт произошёл рано утром 19 июня. В драке участвовали жители Средней Азии, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Один из них в ходе потасовки применил нож, в результате чего был убит один человек и трое получили ранения. Оставшиеся в живых участники драки были госпитализированы, передаёт
Причина конфликта выясняется. На месте происшествия работает оперативная группа.
Ранее News.ru писал, что суд Пензы отправил под стражу всех 28 фигурантов уголовного дела о массовой драке, произошедшей в селе Чемодановка, в результате которой погиб один человек и ещё несколько получили ранения.