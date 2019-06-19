https://static.news.ru/photo/4472ab52-9255-11e9-8003-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergey Kovakev/Global Look Press

Один человек погиб в результате драки возле станции московского метро «Электрозаводская». Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.

Конфликт произошёл рано утром 19 июня. В драке участвовали жители Средней Азии, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Один из них в ходе потасовки применил нож, в результате чего был убит один человек и трое получили ранения. Оставшиеся в живых участники драки были госпитализированы, передаёт ТАСС .

Причина конфликта выясняется. На месте происшествия работает оперативная группа.

Ранее News.ru писал, что суд Пензы отправил под стражу всех 28 фигурантов уголовного дела о массовой драке, произошедшей в селе Чемодановка, в результате которой погиб один человек и ещё несколько получили ранения.