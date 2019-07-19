https://static.news.ru/photo/13962fae-abf5-11e9-a12c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Henning Kaiser/dpa/Global Look Press

Полиция ФРГ арестовала мужа убитой 41-летней россиянки и её дочери как главного подозреваемого. Он является поздним переселенцем, на Марии Г. он женился в Мюнхене.

Мотивов преступления полиция не разглашает, известно, что женщина и её дочь ушли из дома, чтобы отправиться в торговый центр, пишет Bild. После этого россиянки пропали, на звонки близких не отвечали. Полиция, отметив несвойственность поведения, сначала занесла россиянок в список пропавших. Объявление о поиске пропавших появилось и в соцсетях.

Версия об убийстве женщины и её дочери также рассматривалась. В итоге расследованием исчезновения занялась специально созданная следственная группа.

Ранее News.ru сообщал, что немецкая полиция разыскивает двух гражданок России, пропавших в Мюнхене. Девушек зовут Мария и Татьяна. Они исчезли 13 июля.