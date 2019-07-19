Полиция ФРГ арестовала мужа убитой 41-летней россиянки и её дочери как главного подозреваемого. Он является поздним переселенцем, на Марии Г. он женился в Мюнхене.
Мотивов преступления полиция не разглашает, известно, что женщина и её дочь ушли из дома, чтобы отправиться в торговый центр,
Версия об убийстве женщины и её дочери также рассматривалась. В итоге расследованием исчезновения занялась специально созданная следственная группа.
Ранее News.ru сообщал, что немецкая полиция разыскивает двух гражданок России, пропавших в Мюнхене. Девушек зовут Мария и Татьяна. Они исчезли 13 июля.