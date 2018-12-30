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Муж клиентки BlaBlaCar рассказал подробности её исчезновения

sledcom.ru

происшествия [ версия для печати ]

После таинственного исчезновения 29-летней Ирины Ахматовой, взявшей в Москве попутчика через BlaBlaCar, к её родственникам никто не обращался за выкупом. Об этом рассказал муж пропавшей бизнесвумен.

По его словам, автомобиль Audi, за рулём которого была его супруга, когда взяла пассажира, был найден брошенным в Ярославской области. В багажнике лежали снятые регистрационные номера. Больше никаких сведений о ней нет.

По данным следствия, вечером 23 декабря женщина выехала на Audi из центра Москвы в Тулу и у одной из станций метро взяла попутчика, которого нашла через сервис BlaBlaCar. После этого её никто не видел. В место назначения она так и не приехала.

Как уточняет 360, женщина является директором одного из ресторанов сети Burger King в Москве.

Ранее News.ru писал о том, что вечером 27 декабря в полицию поступило заявление об исчезновении, следователи возбудили дело об убийстве.


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