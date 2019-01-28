Музей оценил состояние похищенной картины Куинджи

https://news.ru/storage/news/28b86f9b918eef525ffc972665e1c45f/bf7e1179-a536-4c56-b3d5-120c2a38c447_850.jpg Игорь Иванко/АГН «Москва»

Сотрудники Третьяковской галереи, где накануне была украдена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», оценили состояние полотна.

По словам специалистов музея, на произведении искусства нет видимых повреждений, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что полотно кисти Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» было похищено из Третьяковской галереи вечером 27 января. Преступление было совершено с особой дерзостью — прямо во время работы выставки на глазах посетителей человек, одетый в форму музейного работника, снял картину, вынул полотно из рамы и не спеша покинул помещение. К счастью, преступление удалось быстро раскрыть. Уже утром следующего дня полиция сообщила о задержании преступника и изъятии картины.