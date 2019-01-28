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Музей оценил состояние похищенной картины Куинджи

Игорь Иванко/АГН «Москва»

происшествия [ версия для печати ]

Сотрудники Третьяковской галереи, где накануне была украдена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», оценили состояние полотна.

По словам специалистов музея, на произведении искусства нет видимых повреждений, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что полотно кисти Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» было похищено из Третьяковской галереи вечером 27 января. Преступление было совершено с особой дерзостью — прямо во время работы выставки на глазах посетителей человек, одетый в форму музейного работника, снял картину, вынул полотно из рамы и не спеша покинул помещение. К счастью, преступление удалось быстро раскрыть. Уже утром следующего дня полиция сообщила о задержании преступника и изъятии картины.


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