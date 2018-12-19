Школьник в Мурманске ранил одноклассника

https://news.ru/storage/news/079c68e233df4d3ef06102dd6f4deb34/3efd0453-bbec-461b-8fdc-c59d037c402e_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Правоохранительные органы по Мурманской области выясняют подробности конфликта в одном из учебных заведений регионального центра.

Учащийся школы № 28 поссорился с одноклассником и в ходе конфликта ранил оппонента канцелярским ножом, пишет ТАСС. Инцидент произошёл из-за словесной перепалки: подросток подумал, что его «жертва» во время разговора с другом ненароком оскорбила его.

После услышанных якобы в свой адрес нелицеприятных выражений юный злоумышленник полоснул лезвием левый бок потерпевшего.

По предварительной информации, повреждение оказалось неглубоким, но довольно длинным — около 15 сантиметров.

Ранее News.ru сообщал о задержании 21-летней девушки, убившей годовалого сына. По предварительной информации, одной из причин расправы над ребёнком мог стать семейный конфликт. Супруга неоднократно угрожала мужу убить мальчика.