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Школьник в Мурманске ранил одноклассника

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Правоохранительные органы по Мурманской области выясняют подробности конфликта в одном из учебных заведений регионального центра.

Учащийся школы № 28 поссорился с одноклассником и в ходе конфликта ранил оппонента канцелярским ножом, пишет ТАСС. Инцидент произошёл из-за словесной перепалки: подросток подумал, что его «жертва» во время разговора с другом ненароком оскорбила его.

После услышанных якобы в свой адрес нелицеприятных выражений юный злоумышленник полоснул лезвием левый бок потерпевшего.

По предварительной информации, повреждение оказалось неглубоким, но довольно длинным — около 15 сантиметров.

Ранее News.ru сообщал о задержании 21-летней девушки, убившей годовалого сына. По предварительной информации, одной из причин расправы над ребёнком мог стать семейный конфликт. Супруга неоднократно угрожала мужу убить мальчика.


#школы #мурманск
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