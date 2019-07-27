https://static.news.ru/photo/7c38bf48-b070-11e9-8fcd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Труп женщины, который превратился в мумию, обнаружил сантехник в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге.

Это произошло 26 июля. По словам соседей покойной, они не замечали ничего странного, несмотря на то, что женщина уже давно не выходила из комнаты. Запаха разлагающегося трупа также не было.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. На теле никаких повреждений нет, причина смерти женщины пока не известна, передаёт «Политэксперт» .

Ранее News.ru писал о том, что в Египте в строящемся загородном доме полузащитника лондонского футбольного клуба «Арсенал» Мохамеда Эль-Ненни был обнаружен труп.