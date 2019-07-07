https://static.news.ru/photo/6c1cbb8a-a08c-11e9-b75e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Водитель мотоцикла наехал на коляску с трёхмесячным ребёнком и скрылся с места происшествия. Инцидент произошёл в городе Камышин Волгоградской области на пешеходном переходе.

По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, младенец был доставлен в больницу, где его осмотрели врачи. Они приняли решение не госпитализировать пострадавшего.

В ведомстве отметили, что личность мотоциклиста, который управлял транспортным средством красного цвета, устанавливается, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что четыре человека стали жертвами страшного ДТП в Оренбургской области. Авария произошла на 228-м км трассы Оренбург — Самара возле села Тоцкое. Водитель легкового автомобиля Peugeot 407 не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2017.