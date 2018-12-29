Мотивом для убийства бизнесмена могла стать ревность

https://news.ru/storage/news/9cacbe0c070a5ff1d6146295b31d84b0/1b880107-f041-42b1-b938-89588d7fc028_850.jpg Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

Убитый Шалва Шаляхов мог знать своего убийцу. Об этом News.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Полицейские полагают, что предполагаемый убийца ранее встречался с сожительницей Шаляхова. У мужчины возникла ревность, которая и послужила мотивом для убийства. Сам подозреваемый причину конфликта не называет.

Шаляхов был убит в одном из домов по улице Гарибальди в ночь на 28 декабря. Бизнесмену было нанесено множество ударов ножом в область груди и головы. От полученных ранений мужчина скончался на месте. По данным News.ru, свидетельницей убийства стала сожительница жертвы.

Ранее News.ru писал о том, что полицейским удалось задержать мужчину, который может быть причастен к убийству учредителя компании «Мастер-нефть» Шалвы Шаляхова.