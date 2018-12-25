Мост с людьми обрушился в Дагестане

https://news.ru/storage/news/852105024d1519e35103ba9580b7b34f/95de933a-8bf8-4190-8a42-654b244bebee_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Три человека пострадали из-за обрушения моста, проходящего над старой железной дорогой в городе Буйнакск в Дагестане. На самом сооружении в этот момент велись работы по реконструкции.

Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжёлое, двух других — как средней тяжести, отмечают в региональном Министерстве здравоохранения.

Ранее News.ru рассказывал об обрушении автомобильного моста в селе Братки Терновского района Воронежской области. Участок виадука длиной 120 м обрушился 21 октября, когда по одной стороне проезжали два КамАЗа с зерном, а на другой проводились ремонтные работы. По данным полиции, предварительная причина ЧП — превышение предельно допустимой нагрузки. После падения пролёта движение автомобилей было закрыто. Их направили в объезд через райцентр Эртиль. Тогда пострадали шесть человек.