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Москвичку сбросили с балкона высотки во время ссоры

Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

происшествия [ версия для печати ]

Жительница Москвы получила тяжёлые травмы, но выжила при падении с восьмого этажа одной из московских высоток. Произошедшее не было несчастным случаем: её вытолкнули с балкона во время ссоры.

Инцидент произошёл на Бирюлёвской улице, сообщает РЕН ТВ. Падению предшествовала горячая словесная перепалка хозяйки квартиры с малознакомой ей гостьей.

Сейчас за жизнь москвички борются врачи.

Ранее News.ru рассказывал об инциденте в Ростове. Там москвич напал на посетительницу одного из торговых центров, а потом отправился в мужской монастырь, где сбросил со стены туристку.


#москва #преступления #травмы #ссоры
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