Москвичку сбросили с балкона высотки во время ссоры

https://news.ru/storage/news/f8ba1ef151dbebf389ee77b41222f339/48d5c478-c419-4439-a6b3-dd41b8604223_850.jpg Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Жительница Москвы получила тяжёлые травмы, но выжила при падении с восьмого этажа одной из московских высоток. Произошедшее не было несчастным случаем: её вытолкнули с балкона во время ссоры.

Инцидент произошёл на Бирюлёвской улице, сообщает РЕН ТВ. Падению предшествовала горячая словесная перепалка хозяйки квартиры с малознакомой ей гостьей.

Сейчас за жизнь москвички борются врачи.

Ранее News.ru рассказывал об инциденте в Ростове. Там москвич напал на посетительницу одного из торговых центров, а потом отправился в мужской монастырь, где сбросил со стены туристку.