Москвичи из любопытства выстрелили друг в друга

Двое собутыльников решили выяснить, как их тела реагируют на пули из пневматического пистолета. Боль мужчины почувствовали не сразу, однако спустя короткое время ранения дали о себе знать, и москвичей доставили в больницу.
Инцидент произошёл вечером 5 января по адресу: Алтуфьевское шоссе, 92, сообщает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Жители столицы выпивали спиртное и вели разговор, в ходе которого решили испытать на себе пистолет. Оба, как ни странно, получили огнестрельные ранения.
Выбравшись на улицу, дуэлянты вызвали скорую помощь. Вместе с врачами приехали и сотрудники полиции, которые после короткого разбирательства отдали пострадавших на попечение медиков.
Ранее News.ru сообщал о потасовке между таксистом и группой молодых людей в Москве. Извозчик начал отстреливаться от нападавших на него злоумышленников. Один из участников ссоры был ранен в живот, а другой — в живот и бедро. Их экстренно отвезли в больницу.