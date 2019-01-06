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Москвичи из любопытства выстрелили друг в друга

pixabay.com

происшествия [ версия для печати ]

Двое собутыльников решили выяснить, как их тела реагируют на пули из пневматического пистолета. Боль мужчины почувствовали не сразу, однако спустя короткое время ранения дали о себе знать, и москвичей доставили в больницу.

Инцидент произошёл вечером 5 января по адресу: Алтуфьевское шоссе, 92, сообщает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Жители столицы выпивали спиртное и вели разговор, в ходе которого решили испытать на себе пистолет. Оба, как ни странно, получили огнестрельные ранения.

Выбравшись на улицу, дуэлянты вызвали скорую помощь. Вместе с врачами приехали и сотрудники полиции, которые после короткого разбирательства отдали пострадавших на попечение медиков.

Ранее News.ru сообщал о потасовке между таксистом и группой молодых людей в Москве. Извозчик начал отстреливаться от нападавших на него злоумышленников. Один из участников ссоры был ранен в живот, а другой — в живот и бедро. Их экстренно отвезли в больницу.


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