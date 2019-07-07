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Количество пострадавших в результате взрыва в Афганистане увеличилось до 179. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

Большая часть раненых — это гражданские лица, среди них 36 детей, передаёт РИА Новости. Инцидент произошёл возле офиса национального управления безопасности. Взрывчатку, заложенную в припаркованный у здания грузовой автомобиль, привёл...