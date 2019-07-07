Москвич скончался в столичном киноцентре «Соловей» после сеанса. С другом он пошёл в туалет, где ему стало плохо. По предварительным данным, у мужчины оторвался тромб. Его товарищ не вызвал ему скорую и просто вышел из помещения.
Подробности инцидента выясняет полиция. Истинную причину смерти определит экспертиза. По словам очевидцев, мужчины находились в одной кабинке, пишет «
Ранее News.ru сообщал, что участник Всемирного полумарафона скончался в Москве. 51-летнему мужчине стало плохо, когда он бежал по Лужнецкой набережной. Прибывшие врачи не смогли спасти ему жизнь.