Москвич засудил клинику репродукции за подмену спермы

https://news.ru/storage/news/a81e51bbc5883b5c3cd8a1e46e252313/176f4d06-0ec1-43ad-9076-1a00f49a9df2_850.jpg Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Житель Москвы Максим Анохин с супругой в течение 10 лет пытались завести ребёнка, однако естественным способом зачать у пары не получалось. Тогда супруги обратились за помощью в одну из частных клиник.

Восьмая попытка экстракорпорального оплодотворения оказалась удачной — у пары родился мальчик. Однако, когда супруги решили развестись, Максим решил получить права на сына. Именно тогда он и узнал, что биологическим отцом ребёнка является любовник его уже бывшей жены.

Женщина без ведома супруга изменила донора биоматериала. При этом договор с клиникой заключала пара, следовательно в выборе биологического отца должны были участвовать оба, сообщает Москва 24.

Ранее News.ru писал, что благодаря искусственному оплодотворению Россия получит население провинциального города — около четверти миллиона человек. Почти 250 тысяч новорождённых появятся на свет до 2024 года. Общее количество процедур ЭКО, согласно национальному проекту «Демография», приблизится к 450 тысячам.