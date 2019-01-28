Москвич засудил клинику репродукции за подмену спермы

Житель Москвы Максим Анохин с супругой в течение 10 лет пытались завести ребёнка, однако естественным способом зачать у пары не получалось. Тогда супруги обратились за помощью в одну из частных клиник.
Восьмая попытка экстракорпорального оплодотворения оказалась удачной — у пары родился мальчик. Однако, когда супруги решили развестись, Максим решил получить права на сына. Именно тогда он и узнал, что биологическим отцом ребёнка является любовник его уже бывшей жены.
Женщина без ведома супруга изменила донора биоматериала. При этом договор с клиникой заключала пара, следовательно в выборе биологического отца должны были участвовать оба, сообщает Москва 24.
Ранее News.ru писал, что благодаря искусственному оплодотворению Россия получит население провинциального города — около четверти миллиона человек. Почти 250 тысяч новорождённых появятся на свет до 2024 года. Общее количество процедур ЭКО, согласно национальному проекту «Демография», приблизится к 450 тысячам.