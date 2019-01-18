Москвич устроил стрельбу в косметологической клинике

Житель ТиНАО устроил ссору с супругой в косметологической клинике «Роанголи», расположенной на улице Врубеля в Щербинке. В ходе конфликта мужчина достал пневматический пистолет и выстрелил в пол.
По данным правоохранителей, мужчину задержали через два часа после инцидента. Он был доставлен в ОМВД по району Сокол.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Инцидент произошёл вечером 16 января, сообщает АГН «Москва».
Ранее News.ru писал, что московская полиция задержала таксиста, подозреваемого в стрельбе на западе города. Инцидент произошёл возле торгового центра на Осеннем бульваре.