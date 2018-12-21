Москвич сгорел заживо в квартире

https://news.ru/storage/news/3d4a8e93a3b3061dfacc3652a69d38d4/2e7551bd-4ca1-48b6-8391-9e892fdc3251_850.jpg АГН «Москва»

Сотрудники экстренных служб Москвы выясняют последствия пожара на втором этаже жилого здания. В результате ЧП погиб человек.

Возгорание произошло в девятиэтажке по адресу ул. Хабаровская, д. 19, корпус 3, сообщает источник News.ru в МЧС. Спасателям удалось вывести из дома шестерых человек, один пострадавший умер на месте трагедии.

Ранее News.ru сообщал о гибели двух детей при пожаре на юге Москвы в районе Бирюлёво Западное. Ещё один несовершеннолетний получил травмы, его успели спасти из пламени.