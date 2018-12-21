Москвич сгорел заживо в квартире

Сотрудники экстренных служб Москвы выясняют последствия пожара на втором этаже жилого здания. В результате ЧП погиб человек.
Возгорание произошло в девятиэтажке по адресу ул. Хабаровская, д. 19, корпус 3, сообщает источник News.ru в МЧС. Спасателям удалось вывести из дома шестерых человек, один пострадавший умер на месте трагедии.
Ранее News.ru сообщал о гибели двух детей при пожаре на юге Москвы в районе Бирюлёво Западное. Ещё один несовершеннолетний получил травмы, его успели спасти из пламени.