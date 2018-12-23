Москвичу разорвало селезёнку на корпоративе

Корпоратив в картинг-клубе закончился реанимацией для 28-летнего жителя столицы. Мужчина сильно ударился о руль животом, что привело к разрыву селезёнки.
Пострадавший не справился с управлением и влетел в ограду во время крутого поворота, передаёт «МК». Из-за сильной травмы он не мог даже встать.
Врачи скорой помощи поставили мужчине диагноз «тупая травма живота». Его срочно госпитализировали и немедленно направили на экстренную операцию.
Ранее News.ru писал, что полиция Мордовии задержала молодого человека, подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений своему знакомому. Фигурант уголовного дела переломал пострадавшему рёбра. Потерпевшего госпитализировали в больницу, где врачи помимо неутешительного диагноза с переломами выявили у него ещё и множественные ушибы.