Москвичу разорвало селезёнку на корпоративе

https://news.ru/storage/news/7afcae26d15a6572ac1b7ec7d4347555/71b239dd-5f02-443b-8753-98163f8cd214_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Корпоратив в картинг-клубе закончился реанимацией для 28-летнего жителя столицы. Мужчина сильно ударился о руль животом, что привело к разрыву селезёнки.

Пострадавший не справился с управлением и влетел в ограду во время крутого поворота, передаёт «МК». Из-за сильной травмы он не мог даже встать.

Врачи скорой помощи поставили мужчине диагноз «тупая травма живота». Его срочно госпитализировали и немедленно направили на экстренную операцию.

Ранее News.ru писал, что полиция Мордовии задержала молодого человека, подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений своему знакомому. Фигурант уголовного дела переломал пострадавшему рёбра. Потерпевшего госпитализировали в больницу, где врачи помимо неутешительного диагноза с переломами выявили у него ещё и множественные ушибы.